فعالیتهای مرحله مهندسی پایه طرح توسعه میدان مشترک گازی فرزاد بی در بخشهای خشکی و فراساحل با بهرهمندی از توان شرکتهای ایرانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مجری طرح توسعه فرزاد بی گفت: این مرحله که نقطه آغاز فاز فنی و اجرایی طرح به شمار میرود، با هدف تدوین طراحیهای نهایی و آمادهسازی طرح برای ورود به مرحله ساخت، آغاز شده و به منزله ورود طرح فرزاد بی به فاز فنی و اجرایی است.
کیوان طریقتی افزود: در این مرحله، علاوه بر مطالعات مهندسی پایه، مطالعات ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، هیدرولوژی، ارزیابیهای زیستمحیطی و پدافند غیرعامل نیز انجام خواهد شد و پیشبینی میشود ظرف یک سال آینده تکمیل شود.
وی با اشاره به تفاوتهای گاز تولیدی میدان فرزاد در مقایسه با میدان گازی پارس جنوبی، به پیچیدگیهای فنی فعالیتهای مهندسی پایه اشاره کرد و افزود: این فعالیتها نیازمند هماهنگی دقیق میان بخشهای خشکی و فراساحل است و همزمانی آغاز فعالیتهای مهندسی در دو بخش، موجب تسهیل در تصمیمگیریهای فنی، تسریع فرآیند طراحی و آمادهسازی طرح برای مرحله ساخت میشود.