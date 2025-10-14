پخش زنده
امروز: -
خراسان رضوی به صدر جدول فرونشست زمین و کاهش سفرههای زیرزمینی در کشور رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل محیطزیست خراسان رضوی گفت: به دلیل برداشت غیرمجاز از منابع استراتژیک زیرزمینی، خراسان رضوی از استان اصفهان و همدان هم از نظر کاهش سفرههای زیرزمینی وضعیت وخیم تری دارد.
سعید محمودی به وضعیت نامناسب هوای تابستان اشاره کرد و افزود: در این فصل هیچ روز پاکی نداشتیم و بسیاری از روزها با گرد و غبار مواجه بودهایم.
وی با تأکید بر اینکه برخی از قوانین موجود دیگر پاسخگوی شرایط فعلی جامعه نیستند و نیاز به بازنگری دارند، بر ارزش زمینهای استان خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این استان به خاطر وسعتش از نظر سرزمینی بسیار ارزشمند است و در مقیاس خود بسیاری دارای اهمیت است.
مدیرکل محیطزیست خراسان رضوی در ادامه افزود: توپوگرافی خاص این استان که از کویر تا ارتفاعات بالاتر را شامل میشود، جغرافیای بسیار متنوع و اقلیمی گوناگون را به وجود آورده است.
محمودی ادامه داد: گرچه بخش عمدهای از درآمد استان وابسته به کشاورزی است، بهویژه در زمینه کشت زعفران و گیاهان خاص که در بسیاری از مناطق کشت میشوند، اما این بخش به شدت تحت تأثیر نوسانات اقلیمی و کاهش بارندگیها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه کاهش بارندگیها نه تنها به مردم آسیب میزند، بلکه مشکلات دیگری نیز برای ما به وجود آورده است، بیان کرد: در بخش کشاورزی و با وجود چاههای غیرمجاز، مردم ناخواسته و به دلیل کمبود آبهای سطحی، به آبهای زیرزمینی دستاندازی میکنند
مدیرکل محیطزیست خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر مشکلات مربوط به آلودگیهای شهری و معضلات فاضلاب در شهر، هنوز مشکل کشفرود پابرجاست و در برخی نقاط، فاضلاب به آن وارد میشود. در بسیاری از شهرهای ما، سیستم تصفیه فاضلاب وجود ندارد و بسیاری از شهرستانها هنوز مرکز دفن زباله بهداشتی برای مدیریت زبالهها ندارند.
وی افزود: این مسائل، به همراه مشکلات ناشی از گرد و غبار و آلودگیهایی که ممکن است حتی در زمستان دوباره بر شهر مشهد تأثیر بگذارد، وجود دارد. در فصل زمستان، الگوی صنعتی افزایش مییابد و با وقوع پدیده وارونگی دما، این موضوع سلامت مردم را تهدید میکند.
مدیرکل محیطزیست خراسان رضوی همچنین تأکید کرد: در حال حاضر، کشور ما به لحاظ شیوع بیماریهای ریوی و تنفسی در حال پیشی گرفتن از بسیاری از کشورهای دیگر است. همچنین، سونامی سرطان در مناطق مختلفی که تحت تأثیر آلودگیهای صنعتی قرار دارند، در حال شکلگیری است و بسیاری از شهرها تحت تأثیر آلودگیها قرار دارند.
وی گفت: این زنگ خطر به ما هشدار میدهد که باید بیشتر به موضوع محیطزیست اهمیت دهیم و آن را جدیتر بگیریم.