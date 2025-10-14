پخش زنده
امروز: -
با حضور رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق، نخستین ترانسفورماتور ویژه نیروگاههای خورشیدی ساخت داخل رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با مراسم رونمایی از نخستین نمونه ترانسفورماتور ویژه نیروگاههای خورشیدی ساخت داخل، تفاهمنامه همکاری میان ساتبا و ایران ترانسفو برای تامین تجهیزات مورد نیاز و سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی به امضای محسن طرز طلب معاون وزیر و عبدالهی مدیرعامل ایران ترانسفو رسید.
در این مراسم طرزطلب بر حمایت از سازندگان داخلی برای تامین تجهیزات مورد نیاز نیروگاههای خورشیدی و توسعه ساخت داخل تاکید کرد.
براساس این گزارش، نیروگاههای خورشیدی نیازمند تجهیزات متعددی هستند که انرژی خورشیدی را به برق تبدیل میکنند و آن را مطابق استانداردهای موجود به شبکه برق تحویل میدهند. این ترانسفورماتورها مطابق با استاندارد DIN ۴۲۵۰۰ و از نوع کم تلفات CC’ به عنوان نخستین ترانسفورماتور ویژه نیروگاههای خورشیدی در ایران طراحی و تولید شده است.
مزایای ترانسفورماتور کم تلفات CC’ ویژه نیروگاههای خورشیدی: