پخش زنده
امروز: -
تاکنون ۴۰۰ تاجر از کشور افغانستان برای شرکت در نمایشگاه توانمندیهای تجاری ایران و افغانستان در بیرجند اعلام آمادگی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی در برنامه زنده رادیویی پرسمان صدا و سیمای استان گفت: نخستین نمایشگاه توانمندیهای تجاری و اقتصادی ایران و افغانستان از ۲۶ تا ۲۹ مهردر بیرجند برگزار میشود که تاکنون ۴۰۰ تاجر افغانستان متقاضی شرکت در این نمایشگاه شدند.
جعفری افزود: نخستین نمایشگاه توانمندیهای تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان، فرصتی بیبدیل برای افزایش سهم ایران در بازار افغانستان و معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان در سطح بینالمللی محسوب میشود.
به گفته وی این رویداد، اولین رویداد بینالمللی است که در نمایشگاه بیرجند میزبانی میشود؛ به همین منظور محوطهسازی، زیرساختسازی و نورپردازیهای لازم برای تقویت زیرساختهای نمایشگاهی انجام شده تا بیرجند بتواند به عنوان میزبان آینده تجارت ایران و افغانستان جایگاه خود را تثبیت کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: در راستای توسعه تجارت، بیش از ۷۵ کیلومتر از جاده مرزی تا فراه آسفالت شده و امید میرود این مسیر حیاتی در پنج ماهه ابتدایی سال آینده به بهرهبرداری برسد.
جعفری افزود: یکی از محورهای مهم این نمایشگاه، تمرکز بر افزایش تجارت مرزی و تقویت صادرات و واردات دو کشور است؛ روند تجارت استان با افغانستان در شش ماهه اول امسال رشد صعودی قابل توجهی داشته است.
معاون هماهنگی آمار اقتصادی استانداری خراسان جنوبی افزود: صادرات قطعی از استان ۱۲۳ درصد در ارزش و ۷۴ درصد در وزن افزایش یافته است. به گفته وی، سرمایه گذاران افغانستانی تاکنون ۱۷ همت در مرز ماهیرود و زیرساختهای ایران سرمایهگذاری کردهاند و در حوزه جذب ارز، ۵۱ سرمایهگذاری توسط تجار افغان در استان انجام شده است.
جعفری از مردم استان دعوت کرد تا در مراسم افتتاحیه و اجلاسیه بینالمللی نمایشگاه که روز ۲۶ مهر، ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ در محل فرهنگسرا برگزار میشود، شرکت کرده و حامی این رویداد باشند.
وی همچنین به رویداد ملی ایران جان اشاره کرد و افزود: علاوه بر این، باید توجه داشت که اهمیت رویداد ملی ایرانجان از خود نمایشگاه نیز بیشتر است و باید از ظرفیت آن برای معرفی جامع استان استفاده کرد؛ لذا همافزایی همه مردم برای این رویداد بزرگِ معرفی استان ضروری است تا ظرفیتها به کشور نشان داده شود.