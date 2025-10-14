پخش زنده
دو تکواندوکار قمی به مرحله دوم رقابتهای تیم ملی امید فراخوانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال با حضور نفرات برتر مرحله نخست و منتخبین که در محل خانه تکواندو فدراسیون برگزار میشود، باران فتحی و نفیسه طهوری حضور خواهند داشت.
رقابتهای انتخابی تیم ملی زیر ۲۱ سال (امید) در گروه دختران به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار شد و با اعلام سازمان تیمهای ملی، مرحله دوم این رقابتها برای حضور در رقابتهای جهانی زیر ۲۱ سال، شنبه ۲۶ مهرماه در خانه تکواندو برگزار خواهد شد.
در این مرحله از برترینهای مسابقات انتخابی تبریز و همچنین نفرات برگزیده کمیته فنی شانس خود را برای حضور در ترکیب محک میزنند.
رقابتهای قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان آذرماه سال جاری در کشور کنیا برگزار خواهد شد.