وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ خرید تضمینی گندم به زودی اعلام میشود، اما مبلغ ۲ هزار تومانی را درباره کیفیت گندم و نهادههایی که میتواند بهرهوری را افزایش دهد، در نظر خواهیم گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در حاشیه همایش ملی نقش تامین مالی پایدار در امنیت غذایی که در سالن همایشهای صدا و سیما برگزار شد، درباره تعیین نرخ قیمت خرید تضمینی گندم، گوشت، مرغ، تخم مرغ و وضعیت قیمت گوشت قرمز در بازار اظهار کرد: با این اقدام تلاش داریم تولید گندم به سمت افزایش کیفیت و افزایش بهرهوری سوق داده شود.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: بر اساس مصوبه جدید قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ درب واحدهای تولیدی ۸۷ هزار تومان و برای مصرف کنندگان ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده نیز ۹۲ هزار تومان تعیین شده است.
نوری قزلجه همچنین درباره وضعیت قیمت گوشت قرمز در بازار گفت: گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد کشور نمیشود و آنچه که اکنون وارد کشور میشود با ارز مبادلهای است و قیمت ۳۰۰ هزار تومانی گوشت در بازار نداریم.
وی افزود: آنچه که با قیمتهای ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان در بازار عرضه میشود، به عنوان گوشت تنظیم بازاری صحیح نیست. اصلاح قیمتها در حال انجام است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: به طور قطع گوشت تنظیم بازاری وارداتی به کشور با عرض مبادلهای خواهد بود و دیگر گوشتی با قیمت ۳۰۰ هزار تومان در بازار نداریم.