رئیس دانشگاه هرمزگان گفت: امسال یک‌هزار و ۵۴۲ دانشجوی جدید در مقطع کارشناسی در این دانشگاه پذیرفته شده‌اند که از این تعداد حدود۱۳۰ نفر را خانم‌ها و بیش از۵۰۰ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مصطفی ظهیری نیا افزود: ثبت‌نام حضوری این دانشجویان از امروز سه‌شنبه آغاز شده و تا روز پنج‌شنبه ادامه دارد.

وی گفت: ثبت‌نام بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی زمان‌بندی شده و دانشجویان باید برای اطلاع از زمان دقیق مراجعه، به سایت دانشگاه مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه هرمزگان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: کلاس‌های آموزشی پس از پایان فرایند ثبت‌نام از روز شنبه ۲۶ مهرماه آغاز می‌شود و دانشجویان باید طبق برنامه اعلام‌شده در سامانه آموزشی گلستان در کلاس‌های خود حضور یابند.

مصطفی ظهیری‌نیا افزود: در سال تحصیلی جاری سه رشته جدید کارشناسی شامل مهندسی دریا، مهندسی انرژی و زیست‌فناوری به مجموعه رشته‌های دانشگاه افزوده شده و همچنین یک دوره کاردانی با عنوان تکنولوژی آبیاری نیز از مهرماه امسال راه‌اندازی شده که نقش مؤثری در صرفه‌جویی مصرف آب و توسعه کشاورزی به‌ویژه در کشت‌های گلخانه‌ای خواهد داشت.