به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه بهزیستی زنجان نزدیک به ۴۰۰ فرزند تحت سرپرستی خود دارد، گفت: سیاست بهزیستی بازگشت کودکان به خانواده هاست، اگر این امکان وجود نداشته باشد کودکان بدسرپرست و یا بی سرپرست سلب حضانت شده و در قالب فرزند خواندگی به خانواده‌های فرزند پذیر واگذار می‌شود.

کرمی افزود: هم اکنون ۳۵۲ کودک به صورت امداد بگیر در خانواده و ۴۷ کودک در مرکز شیرخوارگاه دولتی و چهار مرکز غیر دولتی به تفکیک سن و جنس، تحت حمایت بهزیستی هستند که مجموعه خدمات مددکاری، روانشناختی و توانمندسازی دریافت می‌کنند.

وی درباره برنامه مراقبت در خانواده افزود: برنامه مراقبت در خانواده مجموعه اقداماتی است که با هدف توانمندسازی فردی، اجتماعی و رفع نیاز‌های کودکان از بدو پذیرش آنان، با رعایت ضوابط کار تیمی تدوین، مرور و مورد بازنگری قرار می‌گیرد و مبتنی بر مجموعه فعالیت‌های تربیتی و پرورشی مرتبط با هر کودک است وبه کودکان بد سرپرستی که در خانواده نگهداری می‌شوند خدمات مددکاری و امداد ماهیانه پرداخت می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون ۴۴ کودک و در سال گذشته ۸۷کودک به خانواده و جامعه انتقال یافتند، افزود: یکی از سیاست‌های اصلی دفتر امور کودکان و نوجوانان تقویت برنامه مراقبت از فرزندان در درون خانواده است که به منظور تقویت و گسترش خدمات شیوه‌های مختلف نظیر حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده‌ها در دستور کار قرارگرفته است.

مدیرکل بهزیستی پرداخت کمک هزینه نگهداری به فرزندان تحت مراقبت در خانواده زیستی، نظارت و بازدید از وضعیت تحصیلی، تربیتی، روانی، اجتماعی و ... کودکان امداد بگیر در خانواده‌های زیستی و میزبان، پرداخت کمک هزینه‌های درمان و معیشتی و لوازم ضروری برای کودکان امداد بگیر، پیگیری برنامه‌های مشاوره و روان درمانی کودکان و نوجوانان امداد بگیر، شناسایی کودکان تحت مراقبت خانواده زیستی در وضعیت‌های مخاطره آمیز و .. را از مهمترین وظایف بهزیستی برای این دسته از کودکان برشمرد.