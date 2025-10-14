تجلیل از خادمان و خیران موکب امام رضا قزوین
در مراسمی از ۲۰۰ خادم و ۴۰ خیر فعال در موکب امام رضا قزوین تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، طاهر عالمی، بنیانگذار موکب خادمین امام رضا قزوین، در حاشیه این مراسم بر نقش کلیدی حامیان مالی تأکید و اعلام کرد که این کمکها صرف ارتقاء خدماترسانی به زوار میشود.
وی افزود: موکب خادمین امام رضا در مناسبتهای خاصی نظیر اعیاد و شهادت امام رضا (ع)، ایام فاطمیه و ماه محرم، به مدت تقریبی یک هفته با هماهنگی مستقیم با آستان قدس رضوی، خدمات گستردهای به زائران ارائه میدهد.
بنیانگذار موکب خادمین امام رضا گفت: خدمات این موکب شامل تأمین سه وعده غذایی کامل (صبحانه، ناهار و شام)، برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری و اجرای فعالیتهای فرهنگی متنوع است. علاوه بر این، خدمات ویژهای نیز در چایخانه این موکب برای زائران فراهم میشود.
تأکید نماینده ولی فقیه قزوین: تقوا و انتخاب یاران نیک، کلید خیر دنیا و آخرت است
حجتالاسلام و المسلمین مظفری نماینده ولی فقیه در استان هم با استناد به کلام خداوند در قرآن کریم، دو شرط اساسی برای دستیابی به خیر دنیا و آخرت را برشمرد و تأکید کرد: خداوند در قرآن میفرماید برای خیر دنیا و آخرت این موارد را رعایت کنید: اول اینکه اهل تقوا باشید و بعد یاران و همراهان خوبی برای خودتان انتخاب کنید و با صادقین باشید که در رأس آنها ائمه اطهار (ع) قرار دارند.
امام جمعه قزوین همچنین به ارزش خدمت به ساحت مقدس اهل بیت (ع) اشاره کرد و گفت: توفیق خدمت به ائمه و زائران ایشان نصیب هر کسی نمیشود و این توفیق را باید قدر دانست. تداوم این خدمترسانی و گسترش آن نشانه برکت است و خدمترسانی به زائران، امام رضا (ع) را خوشحال میکند.
در مجموع، بیش از هزار خادم آقا و خانم به صورت داوطلبانه در این موکب مشغول خدمترسانی به زوار هستند.