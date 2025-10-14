به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرناز اسکندری افزود: اجرای سریع و هماهنگ، رمز موفقیت این طرح ملی است و بر لزوم آمادگی کامل حوزه‌های تخصصی برای هم افزایی در پیشبرد آن تاکید کرد.

وی اجرای هماهنگ، همه جانبه و سریع این برنامه جامع ملی را اولویت اصلی استان بوشهر عنوان کرد و ادامه داد: اهمیت راهبردی این طرح در تحقق اهداف کلان سازمان در حوزه رفاه اجتماعی و هدف اصلی آن تبدیل و جایگزینی دریافت خدمات حمایتی و مشاوره‌ای به استقلال و توانمندسازی واقعی مددجویان در محله است که این مهم جز با تحکیم هماهنگی بین‌بخشی میان نهاد‌های مختلف دولتی و غیر دولتی میسر نخواهد شد.

خدیجه پوربهی دبیر طرح اجرایی سلام در بهزیستی استان بوشهر نیز در سخنانی بر تسریع در اجرای طرح محله محور سلام در این استان و همکاری بین دستگاهی بویژه بین بهزیستی و آموزش و پرورش برای انسجام و پیشرفت هر چه بیشتر طرح تاکید کرد.