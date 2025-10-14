پخش زنده
هوای اصفهان در ساعات پیش رو ۱ تا ۲ درجه کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضعیت هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشههای هواشناسی حکایت از استقرار جوی پایدار در استان همراه با آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد و در برخی مناطق مرکزی و شرقی غبار محلی دارد.
لیلا امینی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت آینده دمای هوا یک تا ۲ درجه افزایش خواهد داشت، ادامه داد: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سانتیگراد و کمینه آن بامداد فردا به ۱۲ درجه سانتیگراد میرسد.
وی با بیان اینکه دمای ۱۸ شهر استان پایینتر از ۳۰ درجه سانتیگراد ثبت شد، افزود: خوروبیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه و بوئین میاندشت با کمینه یک درجه سانتیگراد، گرمترین و خنکترین مناطق در استان هستند.