

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دوم:

جمعه ۲ آبان

حسن زاده ارومیه- هتل‌های شبستان رشت- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

شهباز فراز صفه - استقلال تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

توکان مهام آیریاتهران- حافظ شهر راز شیراز- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

فولاد خوزستان -آراد ورزش زاگرس اصفهان - ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی اهواز

وارش مازندران -مهرگان پردیس - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا نوشهر نوشهر

هفته سوم:

پنجشنبه ۸ آبان

حافظ شهر راز شیراز- وارش مازندران - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه دستغیب شیراز

جمعه ۹ آبان

هتل‌های شبستان رشت -نماینده همدان- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت

استقلال تهران- حسن زاده ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

مهرگان پردیس - فولاد خوزستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران

آراد ورزش زاگرس اصفهان -توکان مهام آیریا - ساعت ۱۵- ورزشگاه سیمان اصفهان

هفته چهارم

جمعه ۱۶ آبان

حسن زاده ارومیه- شهباز فراز صفه- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه

نماینده همدان- استقلال تهران ۱۵:۰۰ قدس همدان

فولاد خوزستان - حافظ شهر راز شیراز ۱۵:۰۰ تختی اهواز

مهرگان پردیس -آراد ورزش زاگرس اصفهان - ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران

وارش مازندران – توکان مهام آیریا- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا نوشهر نوشهر

هفته پنجم

جمعه ۲۳ آبان

شهباز فراز صفه- نماینده همدان - ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

استقلال تهران - هتل‌های شبستان رشت - ساعت ۱۵- ورزشگاه به زودی اعلام می‌شود

توکان مهام آیریا -فولاد خوزستان - ساعت ۱۵- ورزشگاه به زودی اعلام می‌شود.

آراد ورزش زاگرس اصفهان -وارش مازندران - ساعت ۱۵- ورزشگاه سیمان اصفهان

حافظ شهر راز شیراز - مهرگان پردیس- ساعت ۱۷- ورزشگاه دستغیب شیراز