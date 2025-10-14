پخش زنده
برنامه مسابقات هفتههای دوم تا پنجم لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاههای کشور فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به شرح زیر است:
هفته دوم:
جمعه ۲ آبان
حسن زاده ارومیه- هتلهای شبستان رشت- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
شهباز فراز صفه - استقلال تهران- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
توکان مهام آیریاتهران- حافظ شهر راز شیراز- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
فولاد خوزستان -آراد ورزش زاگرس اصفهان - ساعت ۱۵- ورزشگاه تختی اهواز
وارش مازندران -مهرگان پردیس - ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا نوشهر نوشهر
هفته سوم:
پنجشنبه ۸ آبان
حافظ شهر راز شیراز- وارش مازندران - ساعت ۱۵:۳۰- ورزشگاه دستغیب شیراز
جمعه ۹ آبان
هتلهای شبستان رشت -نماینده همدان- ساعت ۱۵- ورزشگاه سردار جنگل رشت
استقلال تهران- حسن زاده ارومیه- ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
مهرگان پردیس - فولاد خوزستان- ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران
آراد ورزش زاگرس اصفهان -توکان مهام آیریا - ساعت ۱۵- ورزشگاه سیمان اصفهان
هفته چهارم
جمعه ۱۶ آبان
حسن زاده ارومیه- شهباز فراز صفه- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهید باکری ارومیه
نماینده همدان- استقلال تهران ۱۵:۰۰ قدس همدان
فولاد خوزستان - حافظ شهر راز شیراز ۱۵:۰۰ تختی اهواز
مهرگان پردیس -آراد ورزش زاگرس اصفهان - ساعت ۱۵- ورزشگاه کارگران تهران
وارش مازندران – توکان مهام آیریا- ساعت ۱۵- ورزشگاه شهدا نوشهر نوشهر
هفته پنجم
جمعه ۲۳ آبان
شهباز فراز صفه- نماینده همدان - ساعت ۱۵- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود
استقلال تهران - هتلهای شبستان رشت - ساعت ۱۵- ورزشگاه به زودی اعلام میشود
توکان مهام آیریا -فولاد خوزستان - ساعت ۱۵- ورزشگاه به زودی اعلام میشود.
آراد ورزش زاگرس اصفهان -وارش مازندران - ساعت ۱۵- ورزشگاه سیمان اصفهان
حافظ شهر راز شیراز - مهرگان پردیس- ساعت ۱۷- ورزشگاه دستغیب شیراز