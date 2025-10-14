ارتباط تلفنی مدیر کل اطلاعات آذربایجانشرقی با مردم
اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی اعلام کرد: مدیر کل اطلاعات استان فردا چهارشنبه پاسخگوی سوالات امنیتی مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اداره کل اطلاعات آذربایجان شرقی اعلام کرد: مردم میتوانند از طریق شماره تلفن ۱۱۳ از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ سوالات و مطالب خود را در زمینههای امنیتی با وی در میان بگذارند. ارتقای سطح فرهنگ مشارکت مردمی در امور اطلاعاتی _ امنیتی از طریق ارتباط مستقیم تلفنی، پاسخگویی سوالات و دغدغههای مردم از اهداف این ارتباط مردمی عنوان شده است.