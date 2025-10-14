دو آموزشگاه شش‌کلاسه در شهرستان خوی با مشارکت خیرین و حمایت‌های دولت مردمی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دو آموزشگاه شش‌کلاسه در شهرستان خوی با مشارکت خیرین و حمایت‌های دولت مردمی به بهره‌برداری رسید. این مدارس با هدف توسعه عدالت آموزشی و فراهم کردن فضای امن و استاندارد برای تحصیل دانش‌آموزان مناطق شهری و روستایی ساخته شده‌اند.

آموزشگاه خیرساز روستای پسک سفلی با زیربنای ۳۹۲ مترمربع و سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال از محل مشارکت یک گروه خودروسازی احداث شده است و ظرفیت پذیرش ۱۸۰ دانش‌آموز دختر را دارد.

هم‌زمان، آموزشگاه شش‌کلاسه «شهید آرماعلی‌وردی» با همکاری خیرین مدرسه‌ساز ویکی از بانکها و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به بهره‌برداری رسید.

غلامحسین آزاد، فرماندار ویژه شهرستان خوی در آیین افتتاح این مدارس گفت: توسعه فضا‌های آموزشی از اولویت‌های دولت مردمی است و با همراهی خیرین نیک‌اندیش، گام‌های مؤثری برای رفع کمبود فضا‌های آموزشی در شهرستان خوی برداشته شده است.

علی اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: افتتاح این دو مدرسه، نماد هم‌افزایی دولت، مردم و خیرین در مسیر گسترش عدالت آموزشی است و شرایطی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان با آرامش و انگیزه در محیطی استاندارد تحصیل کنند.

قهرمان رحمانی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان نیز افزود:آموزشگاه شهید قدم‌مهدی و دیگر مدارس تازه‌افتتاح‌شده، بخشی از طرح گسترده نوسازی مدارس استان است و در آغاز سال تحصیلی امسال شش مدرسه آماده بهره‌برداری شده‌اند. پیش‌بینی می‌کنیم چهار آموزشگاه دیگر نیز تا پایان مهرماه افتتاح شوند.

مختار تکاور، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز خوی تصریح کرد:تا امروز ۱۵۷ آموزشگاه با ۷۴۸ کلاس در شهرستان خوی احداث شده است. این موفقیت نشان‌دهنده فرهنگ والای مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری مردم در راستای تعلیم و تربیت فرزندان این دیار است.

با بهره‌برداری از این دو مدرسه خیرساز، گامی دیگر در مسیر توسعه فضا‌های آموزشی شهرستان خوی و تحقق عدالت تربیتی برداشته شد؛ اقداماتی که با همت خیرین، مسئولان و مردم، آینده‌ای روشن‌تر برای دانش‌آموزان این شهرستان رقم می‌زند.