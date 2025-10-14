پخش زنده
کتاب طرح محو اسرائیل در جوار مزار شهید محمد سعید ایزدی درحرم مطهر حضرت معصومه (س) قم رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، انتشارات گام دوم، کتاب «طرح محو اسرائیل» را با همکاری خانه طلاب جوان با موضوع راهبرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص محو و نابودی رژیم صهیونیستی و با محوریت اندیشه امام و رهبری منتشر کرده است.
این کتاب به قلم حجت الاسلام علی اصغر محمدی راد به رشته تحریر در آمده است.
سخنران این مراسم گفت: این اثر گامی در جهت دشمن شناسی است و باید از نویسنده این اثر و جمعی که در نگارش این اثر نقش داشتند، قدردانی کرد.
حجت الاسلام علیرضا پناهیان افزود: دشمن شناسی یک ضرورتی است که در کشور کمتر دیده میشود و این اثر در دشمن شناسی اندکی از کم و کاستیها را رفع میکند.
وی ادامه داد: این کتاب با کنکاش در اندیشههای دو اندیشمند برجسته معاصر یعنی امام و رهبری نگاشته شده که از این بعد ارزشمند است.