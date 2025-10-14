به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان گفت: محمد شمشادی جانباز ۷۰ درصد کاشانی، پس از تحمل سال‌ها درد مجروحیت و عوارض جانبازی در ۶۶ سالگی به همرزمان شهیدش پیوست.

مسعود نیک‌بخت ادامه داد: پیکر مطهر محمد شمشادی، از ساعت ۱۴ فردا چهارشنبه بیست و سوم مهرماه از سپاه کاشان به طرف زیارت سلطان امیر احمد تشییع و خاکسپاری می‌شود.

وی گفت: جانباز شهید «محمد شمشادی» هفدهم آذر ۱۳۳۸ در کاشان به دنیا آمد و بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۵۷ در جریان مبارزات انقلابی مردم در کاشان از ناحیه هر دو پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و پای راست وی قطع شد.

مسعود نیک‌بخت ادامه داد: این جانباز شهید سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب سه پسر و دو دختر شد که هر دو پسر وی در زمان حیاتش به دلیل بیماری دار فانی را وداع گفت.