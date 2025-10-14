به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت‌های حاصل شده در کریدور ترانزیتی شمال-جنوب، اظهارات کلیدی خود را بر تسریع پروژه‌های زیرساختی و تسهیل فرایندهای تجاری متمرکز کرد.

وی پروژه راه‌آهن رشت–آستارا را “حلقه مفقوده” کریدور بین‌المللی شمال-جنوب توصیف کرد و گفت که عملیات اجرایی آن با سرعت قابل توجهی در حال انجام است و بر اساس برنامه‌ریزی، تا سه سال آینده تکمیل خواهد شد. وی در تشریح وضعیت پیشرفت پروژه افزود: تملک بیش از نیمی از مسیر این خط‌آهن توسط ایران انجام شده و فاینانس ساخت ریل و تجهیز ناوگان نیز از سوی روسیه تأمین می‌شود.

روسیه تاکنون ۳۴ کیلومتر از زمین‌های تحویل شده را برای آغاز عملیات اجرایی آماده‌سازی کرده و مطالعات فنی مرتبط نیز در جریان است.

صادق تأکید کرد که همکاری‌های مستمر و منظم سه‌جانبه میان ایران، روسیه و آذربایجان، به‌ویژه در کمیسیون‌های مشترک اقتصادی که به طور مستمر در حال برگزاری هستند، روند توسعه کریدور شمال-جنوب را سرعت بخشیده و موجب رشد مبادلات تجاری شده است.

وی تصریح کرد که تفاهم‌نامه‌هایی نیز در حوزه انتقال برق و گاز میان سه کشور به امضا رسیده که زمینه را برای تسریع در توسعه زیرساخت‌های منطقه فراهم می‌سازد. در همین راستا، وزیر راه و شهرسازی از توافق سه کشور برای ایجاد سامانه مشترک گمرکی و دیجیتال‌سازی فرایندهای مرزی خبر داد و گفت: تسهیل فرایندها نقش مهمی در افزایش سرعت و دقت تبادل کالا ایفا می‌کند. همچنین، مقرر شد کارگروه ویژه‌ای برای بررسی و رفع مشکلات رانندگان کامیون‌ها در مرزهای سه‌گانه تشکیل شود.

وی با اشاره به اینکه حضور تجار در سفرهای خارجی رئیس‌جمهور نیز در نوع گفتمان و حجم مبادلات اثرگذار است، خاطرنشان ساخت که تحقق هدف ۱۵ میلیون تن ترانزیت تا سال ۲۰۲۸ نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و تسهیل فرایندهای تجاری و گمرکی است.