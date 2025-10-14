پخش زنده
مدیر بازرگانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: بیش از ۹۰ درصد تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پالایشگاههای این مجتمع از تولیدات ساخت داخل تأمین شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید حیدری با بیان اینکه استفاده گسترده از تجهیزات داخلی، نقطه عطفی در مسیر توسعه پایدار و استقلال صنعتی صنعت گاز کشور بهشمار میرود، بیان کرد: بیش از ۱۵ هزار قلم کالا و تجهیز پالایشگاهها شامل قطعات و تجهیزات تخصصی فرآیندی بومیسازی شده است.
وی افزود: بخش عمده اقلام مورد نیاز پالایشگاهها در سال جاری از سوی تولیدکنندگان داخلی تأمین و سبب بهبود کیفیت و کاهش هزینههای عملیاتی نیز شده است.
مدیر بازرگانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، همکاری با شرکتهای دانشبنیان و سازندگان بار اولی را از دیگر رویکردهای راهبردی مجتمع دانست و گفت: در حوزه تعمیرات تخصصی و ساخت قطعات حساس، شرکتهای دانشبنیان داخلی نقشآفرینی مؤثری داشتهاند و بسیاری از کالاهای وارداتی مانند فیلترها و قطعات جانبی اکنون در داخل کشور با کیفیت بالا تولید میشوند.
حیدری با بیان اینکه بسیاری از تجهیزات حیاتی در گذشته از خارج وارد میشد، اما امروز بخش قابلتوجهی از این اقلام در داخل کشور طراحی و تولید میشوند، تأکید کرد: هدفگذاریها برای افزایش سهم ساخت داخل در زنجیره تأمین مجتمع است و توسعه همکاری با شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای صنعتی، الگویی بومی از توسعه پایدار را ارائه میدهد.
وی بیان کرد: با تحقق این دستاورد، مجتمع گاز پارس جنوبی افزون بر کاهش وابستگی به واردات و تقویت زنجیره تأمین داخلی، گامی بزرگ در مسیر خودکفایی کامل و تحقق اقتصاد دانشبنیان صنعت گاز کشور برداشته است.