۳۰ دستگاه ارز دیجیتال در کاشان از یک کارخانه متروکه کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان کاشان گفت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری دستگاههای استخراج ارز دیجیتال در یک کارخانه متروکه بررسی موضوع در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ ایرج کاکاوند ادامه داد: مأموران انتظامی پس از اجرای اقدامات میدانی و اطمینان از درستی موضوع، با هماهنگی مرجع قضائی در بازرسی از این کارخانه ۳۰ دستگاه ماینر قاچاق را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ارزش ماینرهای کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای اجرای اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.