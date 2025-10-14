پخش زنده
مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور از اجرایی شدن طرح «درسهایی از قرآن» در ۴۰ هزار مدرسه سراسر کشور، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از مهر، حجت الاسلام علی موحدی نژاد مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور در حاشیه نشست درسهایی از قرآن ویژه دانش آموزان سمنانی، از اجرای این طرح در ۴۰ هزار مدرسه کشور خبر داد و گفت: هدف این طرح آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی است و تاکنون سه میلیون دانش آموز در اقصی نقاط کشور در این برنامه معنوی شرکت کردهاند.
مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور با بیان اینکه درسهایی از قرآن ابتدا در تهران و سپس در دیگر نقاط کشور برگزار شده است تاکید کرد: استقبال خانوادهها و دانش آموزان از این برنامه بسیار خوب بوده است.
موحدی نژاد درباره رویکرد این طرح توضیح داد: درسهایی از قرآن کریم با نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش اجرا و به سرعت فراگیر شد.
وی درباره رویه این طرح توضیح داد: درسهایی از قرآن به این شکل برگزار میشود که هر چهارشنبه سوالات قرآنی برای دانشآموزان مطرح میشود و روز پنجشنبه با تماشای برنامه حجتالاسلام قرائتی پاسخها را روز شنبه به مربی قرآن مدارس از سوی دانش آموزان تحویل داده میشود.
مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور ادامه داد: بعد از این مسیر مربیان قرآن بعد از تصحیح، در آئین صبحگاه مدارس به آنها جایزه میدادند.