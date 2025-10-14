برگزاری سومین پارالمپیاد ورزشی جانبازان و توانیابان در تبریز
سومین پاراالمپیاد ورزشی جانبازان و توانیابان تبریز با مشارکت تربیت بدنی ، شهرداری منطقه ۵ و بهزیستی آذربایجان شرقی در سالن آفتاب تبریز در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،صحاف مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت:شرکتکنندگان در سومین پارالمپیاد ورزشی جانبازان و توانیابان در چهار گروه جانبازان و معلولان جسمی-حرکتی، نابینایان و کمبینایان، ناشنوایان و کمشنوایان و کمتوانان ذهنی در ۲۸ رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت.
وی افزود:برگزاری این رویداد ورزشی گامی مهم در جهت توسعه ورزش همگانی، ترویج فرهنگ فعالیت بدنی و ایجاد فرصتهای برابر برای تمامی اقشار جامعه و فرصت مناسبی برای شناسایی استعدادهای ورزشی و تقویت روحیه نشاط و خودباوری در بین جانبازان و توانیابان شهر تبریز است.