

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، باشگاه فوتبال بارسلونا امروز اعلام کرد رابرت لواندوفسکی، مهاجم این تیم، دچار پارگی عضله ران شده است و امکان دارد او را از بازی هفته آینده مقابل رئال مادرید، محروم کند.

باشگاه بارسلونا در بیانیه‌اش اعلام کرده است لواندوفسکی از ناحیه عضله دو سر ران چپ، دچار مصدومیت عضلانی شده است و زمان بهبودی او به روند بهبودی بستگی دارد.

رسانه‌های اسپانیایی گزارش دادند که انتظار می‌رود لواندوفسکی چهار تا شش هفته از میادین دور باشد و حضور او دررقابت ۱۲ روز دیگر ال کلاسیکو در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. قرار است رقابت ال کلاسیکو، روز ۲۶ اکتبر در سانتیاگو برنابئو برگزار شود.