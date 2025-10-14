شهرداری تهران از انتقال تدریجی مشاغل پر سر و صدا و آلاینده خودرویی به خارج از محدوده مسکونی خبر داد. بر اساس این تصمیم قانونی، این واحد‌ها در فضایی به وسعت چهار هکتار ساماندهی خواهند شد تا خدمات خودرویی در محیطی منظم و دور از مناطق مسکونی ارائه شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرداری تهران از انتقال تدریجی مشاغل پر سر و صدا و آلاینده خودرویی به خارج از محدوده مسکونی خبر داد. بر اساس این تصمیم قانونی، این واحدها در فضایی به وسعت چهار هکتار ساماندهی خواهند شد تا خدمات خودرویی در محیطی منظم و دور از مناطق مسکونی ارائه شود. متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و استقرار در این مجتمع به سایت ساماندهی مشاغل به نشانی samandehi.org مراجعه کنند.