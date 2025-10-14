پخش زنده
اولین جشنواره تهچین خلیلشهر با هدف برندسازی فرهنگی و تقویت نشاط اجتماعی با حضور ۵۰ غرفه از محصولات محلی در بهشهر گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ اولین جشنواره تهچین خلیلشهر با هدف تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد برند فرهنگی، با حضور ۵۰ غرفه از محصولات و تولیدات خانگی در شهر خلیلشهر بهشهر گشایش یافت.
مهران تقیزاده خلیلی، شهردار خلیلشهر در حاشیه این جشنواره گفت: ما نه تنها آغاز یک جشنواره، که آغاز یک هویت فرهنگی نو برای خلیلشهر را جشن میگیریم؛ هویتی که ریشه در فرهنگ و اصالت سفرههای مردم این سرزمین دارد.
وی افزود: همانگونه که قزوین با قیمهنثار و کرمانشاه با کباب شناخته میشود، ما مصمم هستیم «تهچین خلیلشهر» را به یک برند گردشگری و فرهنگی تبدیل کنیم.
شهردار خلیلشهر از محصول انحصاری «آبشله» نیز یاد کرد و گفت: این محصول که از عصاره انار گرفته میشود، چاشنی طبیعی غذاست و برند بانوان خلیلشهر محسوب میشود.
این جشنواره به مدت ۵ روز از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه دایر است و در حاشیه آن ۵۰ غرفه به همت اداره میراث فرهنگی و گردشگری راهاندازی شده است.