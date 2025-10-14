راه اندازی سورتینگ هوشمند مرسولات در پست گیلان راه اندازی سورتینگ هوشمند مرسولات در پست گیلان راه اندازی سورتینگ هوشمند مرسولات در پست گیلان راه اندازی سورتینگ هوشمند مرسولات در پست گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، معاون توسعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و هوشمند سازی شرکت ملی پست ایران در مراسم افتتاح طرح سورتینگ یا تفکیک هوشمند مرسولات پستی گفت: گیلان سومین استان کشور است که پس از تهران و کرمانشاه به امکانات ربات هوشمند پستی مجهز می شود.

کاوه دولتی افزود: برای اجرای این طرح هزینه ایی نمی شود و سرمایه گذار بخش خصوصی به ازای تفکیک هر مرسوله از شرکت پست در قالب خرید خدمت مبلغی دریافت می کند.

وی گفت: این ویژگی باعث می شود تا فرایند هوشمند سازی روند تفکیک مرسولات پستی در ادارات کل سراسر کشور طبق اولویت و برنامه پیش برود.

معاون توسعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و هوشمند سازی شرکت ملی پست ایران گفت: بکارگیری این رباتها نیروی انسانی سنتی را به یک سوم کاهش می دهد درحالیکه بهره وری خدمات دو برابر می شود.

معاون توسعه ی مدیریت و منابع استانداری گیلان نیز بر لزوم هوشمند سازی روند ارایه ی خدمات دولتی در استان تاکید کرد و افزود: بهره گیری از دانش نوین و هوش مصنوعی علاوه بر ارتقاء کمی و کیفی فعالیتها ، رضاتمندی عموم را بدنبال خواهد داشت.

آرش فرزام صفت همچنین تصریح کرد: روند برنامه ریزی ها در حوزه ی بهره گیری از هوش مصنوعی به گونه ایی خواهد بود که مشاغل را تهدید نکند و به ازای هر تعدیل شغل ، فرصت های شغلی جدید در بستر فن آوری های نوین ایجاد شود.

مدیرکل پست گیلان نیزگفت: در طرح سورتینگ یا تفکیک هوشمند مرسولات پستی گیلان ۲۰ دستگاه ربات هوشمند ساخته ی متخصصان داخلی فعالیت می کنند.

محمدحسین هوشنگی افزود: برنامه ی هوشمند سازی زنجیره ی ارتباطات پستی از قبول مرسوله از مبدا تا تحویل در مقصد با جدیت دنبال می شود.

به گفته ی مدیرکل پست گیلان با بهره گیری از این ربات ها، از این پس کار تفکیک و تجزیه ی مرسولات پستی سریع تر و با کیفیت مناسب ترو بدن ضریب خطا انجام می شود.

ساسان محمدی مدیر شرکت دانش بنیان ماشینهای هوشمند پستی هم گفت: ربات های بکارگرفته شده در پست گیلان از نوع نسل سوم و ساخته ی متخصصان جوان داخلی هستند که از سرعت و دقت بالایی برخوردارند و می توانند به خارج از کشور نیز صادر شوند.