معاون توسعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و هوشمند سازی شرکت ملی پست ایران گفت: گیلان سومین استان کشور است که به امکانات ربات هوشمند پستی مجهز می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، معاون توسعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و هوشمند سازی شرکت ملی پست ایران در مراسم افتتاح طرح سورتینگ یا تفکیک هوشمند مرسولات پستی گفت: گیلان سومین استان کشور است که پس از تهران و کرمانشاه به امکانات ربات هوشمند پستی مجهز می شود.
کاوه دولتی افزود: برای اجرای این طرح هزینه ایی نمی شود و سرمایه گذار بخش خصوصی به ازای تفکیک هر مرسوله از شرکت پست در قالب خرید خدمت مبلغی دریافت می کند.
وی گفت: این ویژگی باعث می شود تا فرایند هوشمند سازی روند تفکیک مرسولات پستی در ادارات کل سراسر کشور طبق اولویت و برنامه پیش برود.
معاون توسعه فناوری اطلاعات، امنیت شبکه و هوشمند سازی شرکت ملی پست ایران گفت: بکارگیری این رباتها نیروی انسانی سنتی را به یک سوم کاهش می دهد درحالیکه بهره وری خدمات دو برابر می شود.
معاون توسعه ی مدیریت و منابع استانداری گیلان نیز بر لزوم هوشمند سازی روند ارایه ی خدمات دولتی در استان تاکید کرد و افزود: بهره گیری از دانش نوین و هوش مصنوعی علاوه بر ارتقاء کمی و کیفی فعالیتها ، رضاتمندی عموم را بدنبال خواهد داشت.
آرش فرزام صفت همچنین تصریح کرد: روند برنامه ریزی ها در حوزه ی بهره گیری از هوش مصنوعی به گونه ایی خواهد بود که مشاغل را تهدید نکند و به ازای هر تعدیل شغل ، فرصت های شغلی جدید در بستر فن آوری های نوین ایجاد شود.
مدیرکل پست گیلان نیزگفت: در طرح سورتینگ یا تفکیک هوشمند مرسولات پستی گیلان ۲۰ دستگاه ربات هوشمند ساخته ی متخصصان داخلی فعالیت می کنند.
محمدحسین هوشنگی افزود: برنامه ی هوشمند سازی زنجیره ی ارتباطات پستی از قبول مرسوله از مبدا تا تحویل در مقصد با جدیت دنبال می شود.
به گفته ی مدیرکل پست گیلان با بهره گیری از این ربات ها، از این پس کار تفکیک و تجزیه ی مرسولات پستی سریع تر و با کیفیت مناسب ترو بدن ضریب خطا انجام می شود.
ساسان محمدی مدیر شرکت دانش بنیان ماشینهای هوشمند پستی هم گفت: ربات های بکارگرفته شده در پست گیلان از نوع نسل سوم و ساخته ی متخصصان جوان داخلی هستند که از سرعت و دقت بالایی برخوردارند و می توانند به خارج از کشور نیز صادر شوند.