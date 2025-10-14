مدیرعامل شرکت گاز مازندران از بهینه‌سازی رایگان ۸۱۰ واحد موتورخانه در نیمه اول امسال خبر داد و گفت: این اقدام ۱۰ تا ۱۵ درصد مصرف گاز را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: ۸۱۰ واحد موتورخانه ۶ ماه نخست امسال رایگان توسط این شرکت بهینه‌سازی شد.

هژبر جوادی افزود: اقدامات انجام‌شده شامل سرویس دیگ و مشعل، عایق‌کاری لوله‌ها و مخازن آب گرم و اقدامات فنی بود که سبب کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف گاز و افزایش طول عمر تأسیسات موتورخانه‌ها می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران از مشترکان خواست با توجه به در پیش بودن فصل سرما و برای بهره‌مندی از خدمات بهینه‌سازی موتورخانه‌ها به پایگاه اینترنتی شرکت ملی گاز ایران مراجعه و نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.