اجرای زنده خوشنویسی به میزبانی فرهنگسرای بانوی قزوین برگزار شد.

هنرمندان قزوینی عشق به وطن را با قلم ترسیم کردند

هنرمندان قزوینی عشق به وطن را با قلم ترسیم کردند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، به مناسبت هفته ملی خوشنویسی، محفل هنری «ایران من، ایرانی جان» با حضور بیش از ۳۵ هنرمند ممتاز و فوق ممتاز در فرهنگسرای بانوی قزوین برگزار شد.

مراسمی که همزمان با کسب عنوان انجمن نمونه کشوری برای چهارمین سال متوالی، آمیزه‌ای از هنرنمایی با محوریت وطن‌دوستی و تجلیل از تلاش‌های خادمان این عرصه بود.

در این نشست، آثار هنرمندان با مضامین وطن‌دوستی به نمایش درآمد.

۲۱ تا ۲۸ مهرماه هفته ملی خوشنویسی نام گذاری شده است.