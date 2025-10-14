هنرمندان قزوینی عشق به وطن را با قلم ترسیم کردند
اجرای زنده خوشنویسی به میزبانی فرهنگسرای بانوی قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، به مناسبت هفته ملی خوشنویسی، محفل هنری «ایران من، ایرانی جان» با حضور بیش از ۳۵ هنرمند ممتاز و فوق ممتاز در فرهنگسرای بانوی قزوین برگزار شد.
مراسمی که همزمان با کسب عنوان انجمن نمونه کشوری برای چهارمین سال متوالی، آمیزهای از هنرنمایی با محوریت وطندوستی و تجلیل از تلاشهای خادمان این عرصه بود.
در این نشست، آثار هنرمندان با مضامین وطندوستی به نمایش درآمد.
۲۱ تا ۲۸ مهرماه هفته ملی خوشنویسی نام گذاری شده است.