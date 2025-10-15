سالن چند منظوره زنده یاد ناصر سلطان پور در طرح‌ نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با مشارکت مردم در مساحت ۱۷۵ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، بانوی خیر مدرسه ساز ناهیده سلطان پور امروز سالن چند منظوره زنده یاد ناصر سلطان پور در آموزش و پرورش ناحیه سه کرج افتتاح کرد.

وی که ساکن تهران است تاکنون در ساخت و آماده سازی ۵ طرح آموزشی و سالن در استان البرز و تهران مشارکت دارد تا فرزندان ایران اسلامی در فضایی مناسب و با آرامش درس بخوانند و تربیت شوند.

بانوی نیکوکار تاکنون سالن چند منظوره در ناحیه سه کرج، مدرسه ۱۳ کلاسه زنده یاد اقدس برخورداری در شهرستان نظرآباد، هنرستان ۱۲ کلاسه در فردیس، مدرسه ۴ کلاسه در شهریار و هنرستان ۶ کلاسه در ناحیه ۴ کرج ساخته است.