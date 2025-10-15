بهره برداری از سالن چند منظوره به همت بانوی نیکوکار
سالن چند منظوره زنده یاد ناصر سلطان پور در طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با مشارکت مردم در مساحت ۱۷۵ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، بانوی خیر مدرسه ساز ناهیده سلطان پور امروز سالن چند منظوره زنده یاد ناصر سلطان پور در آموزش و پرورش ناحیه سه کرج افتتاح کرد.
وی که ساکن تهران است تاکنون در ساخت و آماده سازی ۵ طرح آموزشی و سالن در استان البرز و تهران مشارکت دارد تا فرزندان ایران اسلامی در فضایی مناسب و با آرامش درس بخوانند و تربیت شوند.
بانوی نیکوکار تاکنون سالن چند منظوره در ناحیه سه کرج، مدرسه ۱۳ کلاسه زنده یاد اقدس برخورداری در شهرستان نظرآباد، هنرستان ۱۲ کلاسه در فردیس، مدرسه ۴ کلاسه در شهریار و هنرستان ۶ کلاسه در ناحیه ۴ کرج ساخته است.
