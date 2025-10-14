پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی استان همدان از روند کاهشی دماهای شبانه از امشب در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سسیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب گفت: از نظر تغییرات دمایی از امشب روند کاهشی دماهای شبانه را در اکثر نقاط استان خواهیم داشت و در روزهای پایانی هفته دمای کمینه در برخی از نقاط استان مجدد به دو تا سه درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.
او با بیان اینکه با توجه آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتا صاف و آفتابی است، افزود: در ساعات بعدازظهر وزش موقت و ملایم را خواهیم داشت و در برخی ساعات غبار رقیق را نیز در آسمان استان شاهد خواهیم بود.