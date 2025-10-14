تیم فوتبال بانوان خاتون بم در در دیداری معوقه از هفته نخست لیگ برتر بانوان با ۶ گل مقابل آوا تهران به پیروزی رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار معوقه از هفته‌های ابتدایی لیگ برتر فوتبال زنان تیم خاتون بم عصر امروز در ورزشگاه کارگران موفق شد با نمایشی پرقدرت تیم آوا تهران را با نتیجه پرگل ۶ بر صفر شکست دهد.

خاتونی‌ها در این بازی ستاره خود نگین زندی را به دلیل مصدومیت رباط صلیبی در اختیار نداشتند.

خاتون بم با کسب این پیروزی با اقتدار کامل و ۱۵ امتیاز در صدر جدول لیگ برتر فوتبال بانوان ایستاد.