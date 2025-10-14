پخش زنده
امروز: -
با هدف توسعه پرورش آبزیان و استفاده بهینه از ظرفیت استخرهای ذخیره آب کشاورزی آذربایجان غربی ، توزیع بچه ماهی بین متقاضیان پرورش ماهی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان غربی گفت: با هدف توسعه پرورش آبزیان و استفاده بهینه از ظرفیت استخرهای ذخیره آب کشاورزی، مرحله جدید تحویل بچه ماهی به متقاضیان پرورش ماهی در اینگونه استخرها آغاز شد.
این طرح با هدف استفاده بهینه از امکانات بالقوه موجود، کمک به افزایش درآمد خانوارهای روستایی و افزایش تولید آبزیان و ارتقای بهرهوری از منابع آبی استان، قرار دادن بهترین نوع پروتئین در دسترس کشاورزان روستایی و افزایش مصرف سرانه ماهی اجرا میشود.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به مدیریتها و مراکز جهاد کشاورزی سراسر استان درخواست خود را ارائه و با هماهنگی نسبت به دریافت بچه ماهی مناسب برای پرورش در استخرهای خود اقدام کنند.
رعایت اصول فنی پرورش و مدیریت صحیح استخرها، نقش مهمی در موفقیت این طرح و افزایش تولید دارد.
این اقدام بخشی از برنامههای بلندمدت استان برای توسعه و حفظ پایداری فعالیتهای شیلاتی و تقویت اقتصاد محلی در بخش کشاورزی و آبزیپروری است.