به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به دنبال آسیب دیدگی در کابل فیبر نوری، سرویس ارتباطی و اینترنت مشترکین روستا‌های گرگول علیا و گرگول سفلی در شهرستان پیرانشهر قطع گردید. بلافاصله پس از اطلاع از این خرابی، اکیپ تخصصی واحد فیبر نوری مخابرات شهرستان پیرانشهر برای تعمیر و بازسازی خط ارتباطی اعزام شد.

این همکاران با تعویض بخش آسیب دیده کابل و ایجاد مفصل جدید، موفق شدند ارتباط پایدار را به روستا‌های مذکور بازگردانند و خدمات مخابراتی را به حالت عادی برگردانند.

در پایان این عملیات، حاجی عباسی» رئیس اداره مخابرات شهرستان پیرانشهر، از تلاش بی وقفه و همکاران واحد فیبر نوری که منجر به ایجاد ارتباطی پایدار برای مشتریان شد، قدردانی و تشکر نمود.