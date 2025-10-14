پخش زنده
امروز نسخه آزمایشی بازی کامپیوتری «وعده صادق ۳» با محوریت عملیات ۱۲ روزه و قهرمانی رزمندگان اسلام منتشر شد؛ این بازی بازیکنان را در قامت فرماندهان عملیاتی قرار میدهد که از طریق پهپادها، اهداف دشمن را هدفگیری میکنند.
سرهنگ احسان راستی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بازی «وعده صادق ۳» که بر اساس موجهای بیست و یک گانه بازینامه عملیات وعده صادق تهیه شده، امروز (دوشنبه) در سکوهای داخلی در دسترس مخاطبان قرار گرفت. در حال حاضر هشت مرحله و هشت موج از این بازی آماده شده و در نسخه آزمایشی عرضه شده است.
رئیس سازمان توسعه فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی و فناوریهای نوین ادامه داد: این نسخه که در ادامه بازی ویندوزی موفق سال گذشته تولید شده، تلاش میکند تا واقعیتهای عملیات، از جمله استفاده از موشکها و پهپادهای ایرانی و مقابله با پدافندهای پیشرفته رژیم صهیونیستی را به تصویر بکشد.
وی گفت: یکی از ویژگیهای برجسته این بازی، روایت آن از منظر مقصد موشکهاست. بر اساس سناریوی بازی، دوربینهای شهری رژیم صهیونیستی هک شده و بازیکن از طریق تصاویر زندهای که پهپادهای ایرانی منتقل میکنند، وظیفه هدفگیری را بر عهده میگیرد. بازیکن باید تصمیم بگیرد که چه نوع موشک یا پهپادی و با چه تعدادی را به چه هدفی شلیک کند تا موفق به نابودی کامل آن شود.
سرهنگ راستی افزود: در این بازی، بازیکنان میتوانند بر اساس امتیازاتی که کسب میکنند، سلاحهای خود را ارتقا دهند تا بتوانند از لایههای دفاعی دشمن عبور کرده و اهداف را با موفقیت منهدم کنند.