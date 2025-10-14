پخش زنده
با حضور نماینده ولی فقیه در خوزستان، امام جمعه جدید هندیجان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، روحانیون و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: حضرت امام خمینی (ره) پس از پیروری انقلاب اسلامی فرمان اقامه نماز جمعه را صادر کردند.
وی با اشاره به اینکه اقامه نماز جمعه از رویشهای انقلاب اسلامی افزود: در خطبههای نماز جمعه هم مسائل معنوی و عبادی بیان میشود و هم مشکلات مردم توسط ائمه جمعه گفته میشود تا مسئولان در جهت رفع آنها اقدام کنند.
نماینده ولی فقیه در خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ۱۲ روزه تاکید کرد: امروز همه ما باید قدردان و شکرگزار نعمت ولایت فقیه باشیم چرا رهبر معظم انقلاب این فقیه عادل همواره با راهبری خود باعث افتخار و عزت برای این میهن اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شدهاند.
در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات حجت الاسلام حسینی، امام جمعه پیشین، حجت الاسلام جوادی به عنوان امام جمعه جدید هندیجان منصوب و معرفی شد.