دوگروه جهادی در قالب پویش ملی سلامت علوی و گروهی دیگر در قالب بسیج جامعه پزشکی به مردم شهرستان جعفرآباد قم خدمت رسانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، گروه‌های جهادی شهیدان لطفی نیاسر و شیخ شعاعی در قالب پویش ملی سلامت علوی و طرح شهید دکتر محمدعلی رهنمون بسیج جامعه پزشکی با حمایت بنیاد علوی، اردوی جهادی سلامت را در شهرستان جعفرآباد برگزار کردند.

این اردوی دو روزه جهادی با حضور ۹ پزشک متخصص و فوق‌تخصص در حوزه‌های مختلف پزشکی برگزار و روزانه به حدود ۸۰۰ نفر از شهروندان خدمات رایگان ارائه شد.

در این طرح خدماتی از جمله ویزیت تخصصی، غربالگری دندان، مشاوره‌های سلامت، پایش قند خون و فشار خون، اهدای مسواک و خمیر دندان، دارو و عینک طبی به صورت رایگان عرضه شد.

هدف از اجرای اردوی سلامت ارتقای سطح بهداشت عمومی و تسهیل دسترسی همشهریان به خدمات درمانی تخصصی بود.