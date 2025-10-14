پخش زنده
دکتر غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک از تمرینات ملی پوشان جوان تیم پاراشنا بازدید کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه، دکتر غفور کارگری رییس کمیته ملی پارالمپیک با همراهی دکتر جلیل کوهپایه زاده رییس فدراسیون ورزشهای جانبازان و توان یابان و دکتر سعید سلگی معاون ورزش قهرمانی در محل برگزاری تمرینات ملی پوشان جوان تیم پاراشنا حاضر شد.
در این بازدید رییس کمیته ملی پارالمپیک با کادر فنی و ورزشکاران جوان تیم پاراشنا گفتوگو کرد و در جریان آخرین روند آماده سازی ملی پوشان کشورمان که برای شرکت در بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ آماده میشوند، قرار گرفت.
بازیهای پاراآسیایی جوانان دبی ۲۰۲۵ از ۱۶ تا ۲۳ آذر ماه برگزار خواهد شد.