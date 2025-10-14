هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» را مورد بررسی قرار داد و حذف چهار صفر از پول ملی را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت عالی نظارت مجمع به ریاست محمدباقر ذوالقدر، عصر روز سه‌شنبه۲۲ مهر ماه ۱۴۰۴ با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان روسای قوای مقننه و قضاییه، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ابتدا گزارش کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع در خصوص لایحه «اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» ارائه شد و پس از توضیحات سید شمس‌الدین حسینی، تاجگردون و فرزین، اعضای هیئت به تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.