به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: پرونده واحد تعمیرگاه ادوات کشاورزی برای تقلب در تعمیر پمپ آب به میزان ۳۸۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بوکان رسیدگی شد.

حسین نجف زاد افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۳۸۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

وی گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان بوکان گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد تعمیر و فروش ادوات کشاورزی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.