پخش زنده
امروز: -
سه بانوی رزمیکار ایلامی پس از کسب مدالهای طلا، نقره و برنز در مسابقات جهانی کیکبوکسینگ روسیه، با استقبال جمعی از مسئولان استانی وارد ایلام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ دبیر هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی استان ایلام، از افتخارآفرینی بانوان ایلامی در مسابقات جهانی کیکبوکسینگ WPKA که در کشور روسیه برگزار شد، خبر داد.
جعفری اظهار کرد: مسابقات جهانی کیکبوکسینگ WPKA با حضور نزدیک به یکهزار رزمیکار از ۳۰ کشور جهان و به مدت ۵ روز در شهر «کازان» روسیه برگزار شد و سطح فنی بالای رقابتها نشاندهنده جایگاه مهم این رویداد در تقویم جهانی ورزشهای رزمی بود.
وی افزود: در این رقابتها، فاطمه آرمان، نماینده شایسته استان ایلام توانست با نمایش درخشان خود مدال طلای استایل لایت کنتاکت و مدال برنز استایل سمی کنتاکت را به دست آورد.
همچنین ستایش ایرانپور، دیگر رزمیکار توانمند ایلامی، موفق شد مدال نقره لایت کنتاکت و مدال برنز سمی کنتاکت را برای کشورمان کسب کند.