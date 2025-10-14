به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به اهمیت ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران در عرصه ورزشی گفت: انگیزه و ظرفیت سرمایه گذاری خیران برای بخشی خصوصی ورزش در البرز وجود دارد و جذب حامیان مالی در عرصه ورزش در استان البرز یکی از عوامل مهم در حوزه قهرمانی است.

کولیوند در برنامه سیمای البرز با اشاره به اهمیت ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاران در عرصه ورزشی گفت: سرمایه گذاری خیران در حوزه قهرمانی و حمایت آنان در رشته‌های مختلف ورزشی نتایج موثری در ابعاد مختلف به همراه دارد.

وی در سیمای البرز بیان کرد: در حال حاضر ۱۱۰ باشگاه در سطح استان البرز در رشته‌ها و سطوح مختلف فعال هستند و بیشترین لیگ‌ در رشته تکواندو است که در سطوح مختلف فعال هستند. پس از آن فوتبال و والیبال است که فعالیت‌های قابل چشمگیری دارد.

وی به مجری ورزش البرز عنوان کرد: با کمترین امکانات و سرانه ورزشی استودیو ورزشی را در اختیار تیم فرد البرز قرار دادیم، این تیم در لیگ یک بازی کرد و استاندار البرز دستور همکاری و حمایت را صادر کرد از لحاظ حمایت بخش خصوصی توان و سعی خودمان را به انجام رسانده‌ایم.

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز خاطرنشان کرد: سالن نشاط را در اختیار بستکبال و سالن کیانپور را برای والیبال در نظر گرفتیم تا تعمیرات لازم را انجام دهیم چرا که پتانسیل استان البرز در لیگ‌های برتر حائز اهمیت است.

کولیوند گفت: مجامع ورزشی با حضور ۱۳ سرپرستی در حال برپایی است و همگی در فرآیند انتخابات هستند انتظار می‌رود کار با جدیت جریان پیدا کند و شاهد رشد ورزش در استان باشیم.