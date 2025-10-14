به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با عنایت به اعلام معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری، با موضوع تغییر ساعات کاری ادارات، بدینوسیله ساعات اداری دستگاه‌های اجرایی استان در نیمه دوم سال از تاریخ ۲۲ / ۰۷ / ۱۴۰۴ از روز شنبه تا چهارشنبه به شرح ذیل و روز‌های پنجشنبه نیز به صورت دورکاری تعیین و ابلاغ می‌شود.

۱- ساعت اداری دستگاه‌های اجرایی ۷:۰۰ صبح تا ۱۴:۳۰،

۲- ساعت شروع به کار مدارس ابتدایی ۸:۰۰ صبح

۳- ساعت شروع به کار مدارس متوسطه ۷:۳۰ صبح

۴- ساعت شروع به کار بانک‌ها ۷:۰۰ صبح

۵- ساعت شروع به کار مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌ها ۸:۰۰ صبح