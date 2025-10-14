به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اندیکا گفت: با هدف خدمت رسانی در مناطق کم برخوردار عملیات آسفالت معابر روستای چزی بخش مرکزی این شهرستان در دستور کار قرار گرفت.

آزادیان فر با اشاره به اینکه در اجرای این طرح هفت هزار متر مربع از معابر روستای چزی آسفالت می‌شود، ادامه داد: تاکنون ۶۵ هزار متر مربع عملیات آسفالت در معابر روستا‌های شهرستان اندیکا انجام شده است.

روستای چزی در بخش مرکزی شهرستان اندیکا قرار دارد.