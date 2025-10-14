پخش زنده
طرح کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان غربی با پیشرفت ۸۰ درصدی وارد مراحل پایانی خود شده و طبق پیشبینیها تا دو سال آینده بهطور کامل به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت کریدور بزرگراهی غرب کشور در استان گفت: این طرح به صورت قطع بندی در شمال و جنوب استان در دست اجراست و پیشبینی میشود با روند اجرای فعلی تا دو سال آینده تکمیل و اتمام مییابد.
پیمان آرامون با اشاره به اینکه ۵۶۹ کیلومتر از این طرح در استان آذربایجان غربی واقع شده است، ادامه داد: هم اکنون ۸۰ درصد از این طرح آسفالت و به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۶ کیلومتر دیگر از این طرح در دست اجراست، عنوان کرد: ۶۵ کیلومتر باقی مانده طرح نیز در دست پیمان سپاری است که امسال امیدواریم وارد فاز اجرایی شود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: وجود یکهزار کیلومتر مرز مشترک و همجواری آذربایجانغربی با سه کشور، این استان را به دروازه اصلی ارتباط ایران با اروپا تبدیل کرده است.
وی با اشاره به اینکه ۵۶۹ کیلومتر بزرگراه و ۵۱۱ راه اصلی در آذربایجانغربی وجود دارد؛ ادامه داد: با این آمار برابر تمام راههای استان، محور در دست احداث داریم که در مجموع ۵۲ درصد به طور میانگین پیشرفت فیزیکی دارند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط کنونی، توسعه زیرساختهای حمل و نقل در پایانههای مرزی یکی از کارآمدترین راهکارهای برون رفت از چالشهای اقتصادی به شمار میرود، افزود: عمده حمل و نقل جادهای کالا و مسافر کشور از طریق پایانههای مرزی استان یعنی یک چهارم پایانههای مرزی کشور انجام میشود.