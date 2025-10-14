ساختمان جدید حمایت از زندانیان شهرستان پیرانشهر امروز با حضور مسئولین شهرستانی و استانی و جمعی از خیرین مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ماموستا هاشم آبادی در آیینی که به مناسبت حمایت از زندانیان این شهرستان برگزار شد از خیرین نیک اندیش خواست در جهت کمک به خانواده‌های زندانیان و کاهش آسیب‌های اجتماعی یاری گر باشند.

خسروپور فرماندار پیرانشهر نیز طی این جلسه هدف اصلی تشکیل این انجمن را حمایت از معیشت زندانیان و اصلاح ارزش‌های انسانی دانست و گفت: دولت نیز در کنار خیرین و سایر موسسه‌های خیریه با نهایت توان درجهت کاهش آسیب‌های اجتماعی از زندانیان و خانواده آنان حمایت میکند.

مرادخانی معاون امور زندان‌های استان نیز در این آیین از برتری عملکرد امور زندان‌های استان در سطح کشور خبر داد و گفت: سازمان زندان‌های استان با ایجاد بیشترین اشتغال با ۸۰میلیارد تومان دستمزد پراخت شده رتبه اول کشور را در این حوزه کسب کرده است.

دادستان پیرانشهر نیز فرصت بازپروری شخصیت زندانیان و دعوت از خیرین و مساعدت‌های مالی را از اولویت کار دادستانی یاد کرد و گفت : بالغ بر ۳۵۰ زندانی در شهرستان پیرانشهر وجود دارد که دوباره اجتماعی شدن یا بازپروری برای حمایت از خانواده‌های آنان را در دستور کا رداریم و این امر با مرخصی بیست روزه برای بیش از ۱۶۰ نفر از این زندانیان در فصل کاری پیگیری شده است تا برای تامین معیشت خانواده‌ها بدون در نظر گرفتن محکومیت‌های زندانیان اقدامی انجام شود.

وی از عملکرد دادستانی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی در این حوزه گفت: آموزش مهارت‌های زندگی ۵۳مورد، اهدای سبد غذایی و معیشتی خانواده ۱۰۰مورد،۵۳ بسته کمک آموزشی به ارزش هر بسته دو میلیون تومان، اهدای کارت هدیه و تفاهم نامه همکاری با کمیته امداد به میزان یک میلیاردو دویست میلون تومان از عمده خدمات رسانی به این قشر از جامعه بوده است.



ساختمان حمایت از زندانیان شهرستان در سه طبقه مستقل با ارزش ریالی ۱۶میلیارد تومان به اموال و دارایی انجمن افزوده شده است.