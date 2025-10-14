فرمانده انتظامی بافق: مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال کلاهبرداری شده از شهروندان در فضای مجازی به مالباختگان بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ شهرام طولابی نژاد گفت: در پی چند فقره شکایت شهروندان مبنی بر کلاهبرداری در فضای مجازی به ارزش ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال، پرونده به ماموران پلیس فتا ارجاع داده شد.

وی افزود: ماموران پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و پلیسی و کار شبانه روزی موفق شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به توقیف کل وجوه کلاهبرداری شده اقدام و وجوه مورد نظر به ۱۰ نفر از مالباختگان بازگردانده شد.