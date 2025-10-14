هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان با تداوم پیروزی‌های سپاهان، مس، سایپا و استقلال و اولین پیروزی دهدشتی‌ها همراه بود.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته سوم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور امروز، سه‌شنبه، ۲۲ مهر، با برگزاری ۵ دیدار به پایان رسید که طی آن سپاهان نتیجه دربی اصفهان را از آن خود کرد، صنعت مس کرمان بافقی‌ها را شکست داد، سایپا دست پر از سبزوار بازگشت، استقلال هم دومین پیروزی خود را جشن گرفت.

سپاهان در دربی اصفهان با نتیجه ۱۸-۲۷ سپاهان نوین را از پیش رو برداشت تا کماکان با ۶ امتیاز و به لطف تفاضل گل بهتر صدرنشین لیگ سی و هشتم باشد.

سنگ‌آهن بافق نیز نتیجه دیدار خود را ۲۳ -۳۱ به نارنجی‌پوشان کرمان واگذار کرد و با دو شکست از دو بازی خود به رده دهم جدول سقوط کرد.

سایپا نیز ۲۵-۳۴ نیروی زمینی سبزوار را شکست داد و با دست پر و ۲ امتیاز این بازی به تهران بازگشت تا آماده دیدار با سپاهان نوین در هفته چهارم لیگ برتر شود.

آبی‌پوشان استقلال هم دومین پیروزی خود را این بار در گچساران کسب کردند تا همچنان در رده چهارم جدول رده‌بندی قرار بگیرند.

در آخرین دیدار هفته سوم که به میزبانی تالار هندبال تهران و به قضاوت کوبل قیصریان برگزار شد، فرازبام خائیز دهدشت در یک بازی جذاب و نزدیک موفق شد پرواز هوانیروز را شکست دهد تا نخستین پیروزی خود را ثبت کند.

نتایج کامل دیدار‌های هفته سوم لیگ سی و هشتم به این شرح است:

سنگ آهن بافق یزد ۲۳ - صنعت مس کرمان ۳۱

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ۲۷ - سپاهان نوین ۱۸

پرواز هوانیروز ۲۱ - فرازبام خائیز دهدشت ۲۲

نیروی زمینی سبزوار ۲۵ - سایپا تهران ۳۴

نفت و گاز گچساران ۲۴ - استقلال کازرون ۳۴

با کسب این نتایج فولاد مبارکه سپاهان، صنعت مس کرمان و سایپا تهران با ۶ امتیاز و به دلیل اختلاف گل در رده‌های اول تا سوم رده‌بندی قرار گرفتند. استقلال کازرون، فرازبام خائیز دهدشت، پرواز هوانیروز، سپاهان نوین و نیروی زمینی سبزوار با ۲ امتیاز در رده‌های چهارم تا هشتم ایستادند. هپکو اراک، سنگ‌آهن بافق و نفت و گاز گچساران نیز بدون امتیاز در رده‌های بعدی قرار دارند.

هفته چهارم لیگ سی و هشتم ۲۹ مهر برگزار می‌شود.