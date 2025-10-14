به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در نهمین همایش ملی گرامی‌داشت روز جهانی زنان روستایی و عشایری که همزمان با ۲۲ مهرماه و روز جهانی غذا برگزار شد، از فریده چرخی ساریجالو از روستای ساریجالو شهرستان تکاب به‌عنوان بانوی کارآفرین برگزیده تجلیل شد.

در این آیین که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و جمعی از مسئولان ملی و استانی برگزار شد، از تلاش‌های این بانوی روستایی فعال در حوزه گیاهان دارویی و تولید میوه خشک که در کنار انجام وظایف دهیاری، زمینه اشتغال و کارآفرینی را برای جامعه روستایی خود فراهم کرده است، با اهدای لوح تقدیر و تندیس قدردانی شد.

هدف از برگزاری این همایش، تجلیل از نقش بی‌بدیل زنان روستایی و عشایری در تولید، اشتغال و تأمین امنیت غذایی کشور عنوان شده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی و کارشناس مسئول زنان روستایی و عشایری این سازمان نیز در این همایش حضور داشتند.