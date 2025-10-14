به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور در بازدید از بازار تاریخی سرپوش نیشابور گفت: به منظور ایمن‌ سازی و پایداری شبکه برق این بازار تاریخی، تاکنون ۱۲۰۰ متر کابل خودنگهدار به ارزش تقریبی ۱۵ میلیارد ریال اجرا شده است.

مهدی دونده افزود: همچنین هوشمندسازی کنتور‌های بازار و تعویض تابلو‌های برق با اعتبار بیش از ۳۸ میلیارد ریال و مجموع اعتبار طرح ۵۳ میلیارد ریال در دست انجام است.

وی ادامه داد: این اقدامات با هدف نوسازی شبکه برق‌ رسانی این بازار، ایمن سازی شبکه برق برای پیشگیری از وقوع حوادث، تعویض کلیه کنتور‌های قدیمی مشترکان و جایگزینی آنها با کنتور‌های هوشمند، حذف برق‌ های غیر مجاز و خارج از دسترس نمودن تاسیسات برق رسانی صورت گرفته است.

فرماندار نیشابور با قدردانی از تلاش‌ های مجموعه اداره برق نیشابور، بر ضرورت تسریع در تکمیل طرح با رعایت کامل اصول ایمنی و کمترین میزان مزاحمت برای اصناف و شهروندان تأکید کرد.

بازار سرپوش نیشابور به‌ عنوان یکی از نماد‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی شهرستان از جایگاه ویژه‌ ای برخوردار است و اجرای طرح‌ های زیرساختی همچون اصلاح و بهسازی شبکه برق، نقش مهمی در صیانت از این اثر ارزشمند و بنای تاریخی، پیشگیری از بروز آسیب‌ های احتمالی و ارتقای ایمنی و دوام آن دارد.