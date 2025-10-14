پخش زنده
امروز: -
معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت بالای شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوریهای نوین، گفت: معاونت علمی آمادگی دارد با بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان، پروژههای هوشمندسازی مدیریت شهری و استانی را در تهران تعریف و اجرا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در نشست مشترک این معاونت و استاندار تهران که با هدف بررسی راهکارهای هوشمندسازی مدیریت استان، تقویت ارتباط میان بنیاد ملی نخبگان و استانداری تهران و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بالای شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوریهای نوین، گفت: معاونت علمی آمادگی دارد با بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان، پروژههای هوشمندسازی مدیریت شهری و استانی را در تهران تعریف و اجرا کند. در این مدل همکاری، دولت علاوه بر نقش حاکمیتی، بهعنوان خریدار خدمات فناورانه نیز وارد بازار میشود تا از یکسو نیازهای مدیریتی خود را تأمین و از سوی دیگر بازار پایداری برای شرکتهای دانشبنیان ایجاد کند.
وی با بیان اینکه تهران میتواند به الگویی ملی در مدیریت هوشمند تبدیل شود، افزود: هدف ما این است که استاندار تهران بتواند با بهرهگیری از دادههای بهروز و تحلیلی، از اتاق فرمان خود، وضعیت کل استان را از نظر پیشبینی، پیشگیری و عملکرد مدیریتی رصد کند. این هدف با همافزایی میان دستگاههای مختلف و تکمیل بانکهای اطلاعاتی قابل تحقق است و ظرف کمتر از یکسال میتوان آن را به مرحله اجرا رساند.
رییس بنیاد ملی نخبگان، همچنین با تأکید بر نقش نخبگان در توسعه این طرح گفت: با همکاری بنیاد ملی نخبگان، میتوان کمیتهای ویژه برای شناسایی و بهکارگیری نخبگان استان تهران تشکیل داد تا مسائل استان از جمله مدیریت انرژی، ترافیک، هوشمندسازی خدمات شهری و محیطزیست را با راهکارهای علمی و فناورانه بررسی کنند. در این مسیر، معاونت علمی هزینههای لازم برای اجرای طرحهای مسئلهمحور را تقبل خواهد کرد تا ایدهها به محصول و خدمت کاربردی تبدیل شوند.
معاون علمی رئیسجمهور، با اشاره به ضرورت ایجاد مراکز نوآوری و حمایت از نخبگان در تهران افزود: در حال حاضر بخش عمده نخبگان و رتبههای برتر کشور در تهران متمرکز هستند. ما آمادگی داریم با همکاری استانداری، زیرساختهای جدیدی برای استقرار مراکز نوآوری و همچنین حمایت از نخبگان از طریق تأمین زمین و مسکن دانشگاهی ایجاد کنیم. در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان، امکان واگذاری زمینهای دانشگاهی برای ساخت مسکن اساتید و پژوهشگران فراهم شده است.
وی با بیان اینکه معاونت علمی آماده همکاری کامل با استانداری تهران در مسیر هوشمندسازی و مدیریت دانشبنیان است، خاطرنشان کرد: این پروژه میتواند الگویی برای سایر استانها باشد و پس از اجرا در تهران، بهصورت طبیعی در دیگر استانها تکثیر شود. هدف ما تبدیل تهران به شهری هوشمند و الگویی برای حکمرانی فناورانه در کشور است.
آمادگی استانداری برای تأمین زمین مسکن نخبگان در منطقه ۲۲ تهران
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران نیز در این نشست از همکاری و همافزایی با معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و شرکتهای دانشبنیان برای توسعه هوشمندسازی شهر تهران و تأمین زمین مسکن نخبگان با حمایت استانداری در منطقه ۲۲ خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند زمینه تأمین مسکن حدود ۱۲۵۰ نفر از نخبگان و پژوهشگران استان را فراهم کند.
معتمدیان، با اشاره به تراکم بالای جمعیت و پیچیدگیهای شهری گفت: با توجه به مشکلات تهران از جمله تراکم جمعیت، ترافیک و مدیریت منابع، بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت بخش خصوصی، به ویژه شرکتهای دانشبنیان، برای ارائه راهکارهای عملیاتی ضروری است.
وی افزود: استانداری آمادگی دارد با معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان همکاری کند تا پروژههای هوشمندسازی شهر تهران با بهرهگیری از دادههای دقیق و ایدههای خلاقانه نخبگان به اجرا برسد.