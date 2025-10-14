به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل؛ ودود ایرانیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل گفت: تا امروز ۹۵ درصد مطالبات گندم کاران استان اردبیل پرداخت شده است.

به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی هم، براساس اعلام شورای قیمت گذاریِ محصولات، قیمت هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جدید از اویل مهرِ امسال، ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شد که ۶۲۵ هزار تومان هم به عنوان حق بیمه گندمکاران در نظر گرفته شده است.

اکبر فتحی با اشاره به اینکه نظام قیمت‌گذاری گندم باید شناور اجرا شود تا کشاورزان برای تولید گندمِ کیفی تشویق شوند گفت: بر این اساس قیمتِ ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومان برای کیفی‌ترین گندم است و گندمی که کیفیتِ پایینی داشته باشد با نرخ کمتر و تا کیلویی ۲۷ هزارو ۵۰۰ تومان محاسبه می‌شود.